Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL - Ekonomide toparlanma devam ederken, Türkiye’nin büyük firmaları da ataklarına hız veriyor. Mobilya sektörünün öncü markalarından Yataş Grup, geçtiğimiz yıl satın aldığı Divan Mobilya’yı, “Divanev” markası adı altında yeniden tanımladı. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ve Genel Müdürü Nevzat Yıldız, yeni markanın hedeflerini paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir var olan ‘Divan’ markasını Mart 2018’de satın aldıklarını söyleyen Nuri Öztaşkın “Bu markayı ‘Divanev’ olarak yeniden tasarladık. Modern ve gelenekselin sentezi bir koleksiyon olacak. Türk kültürüne, zevkine, Türk evlerine ve hayat tarzına sahip, geleneksel bir seri ile çıkış yapacağız. Son üç yılda üretim tesislerimizde 150 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yapmıştık zaten. Makine parkımızı, en iyi teknolojileriyle donattık. Bu yatırımla kapasitemiz de arttı. Divanev ürünlerini, Kayseri ve Ankara’daki tesislerimizde üreteceğiz. Önceliğimiz, Türkiye genelinde güçlü bir bayi ağı oluşturmak. Yurt dışında da bayilik vermeyi planlıyoruz” dedi.



Yeni marka ile tüketicilerin ihtiyaçlarını, beğenilerini ve sosyoekonomik şartlarını dikkate aldıklarını belirten Nevzat Yıldız da “Divanev hem çeşit hem fiyat aralığı olarak geniş bir kitleye hitap edecek. 65 milyon TL bir tanıtım bütçesi ayırdık. İlk mağazamızı Dudullu’da açtık. Yıl sonuna kadar 20, 2020 yılında ise 100 satış noktasına ulaşmayı ve gelecek yıl Divanev ile 200 milyon TL ciro rakamını yakalamayı hedefliyoruz. Bayilik talepleri oldukça fazla. Anadolu’nun ilçelerine kadar bu markamızla gireceğiz. Satış noktalarımız ve iş ortaklarımızla birlikte, 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacağız” diye konuştu. Modern ve geleneksel tarzın sentezi olan Divanev’in ürün yelpazesinde; mobilyadan yatağa, halıdan ev tekstiline birçok ürün yer alıyor.



Yüzde 8 KDV kalıcı olmalı

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, haziran sonunda KDV indiriminin sona ermesi ve yeniden yüzde 18’e çıkmasıyla birlikte, satışların da bundan yüzde 10-15 arasında etkilendiğini söyledi. Öztaşkın “Döviz krizinden en çok etkilenen sektörlerdeniz, yüzde 85’e varan oranlarda girdilerimiz dövizle. Biz, maliyetlerimizi düşürerek tüketiciye yaklaşmaya çalıştık. Her zaman söylüyoruz, mobilya ihtiyaçtır. Bu sebeple KDV’nin kalıcı olarak yüzde 8’e çekilmesini hep dile getiriyoruz. Mevcut KDV oranı, sektörde kayıt dışılığı körüklüyor. Ve bunun net miktarını da kimse bilemiyor” dedi. 2019’u 1,2 milyar TL ciro ile kapatmayı öngördüklerini söyleyen Öztaşkın; 2020’de grup olarak 1,7 milyar TL’yi hedeflediklerini söyledi.