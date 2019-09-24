Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’u kurtarma çalışmaları fayda etmedi, şirketin ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık dev şirket resmen batmış oldu. Bu batışla bir taraftan dünyada tatilde olan 600 bin civarında İngiliz turist paniğe kapılırken, şirketin iflasıyla İngiltere’de 9 bin, bütün dünyada 20 bin kişi işini kaybetmiş oldu. Gelişmenin ardından Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede tatil yapmakta olan İngiliz’in ülkesine getirilmesi için çalışma başlatıldı. Tatilini kesip ülkesine dönmesi gereken 150 binden fazla İngiliz bulunuyor. Thomas Cook’ün Üst Yöneticisi Peter Frankhauser, şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek milyonlarca müşterisi ve binlerce çalışanından özür diledi. Şu andan itibaren Türkiye’deki İngilizlerin tasfiyesi gerçekleşecek, yeni Thomas Cook müşterisi alınmayacak.



210 MİLYON AVRO İÇİN

İngiliz medyasında seyahat şirketi Thomas Cook’un 210 milyon avro desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. 16 farklı ülkede, 19 milyon kişiye hizmet veren şirketin iflasının duyurulmasından sonra Türkiye’de bu şirket aracılığıyla tatilde bulunan İngilizler paniğe kapıldı. Turizmciler, Türkiye’de bulunan İngiliz turistlerin mağdur olmaması için gayret sarf ederken, Turizm Bakanlığından turizmciye destek açıklaması geldi. Yapılan açıklamada turizmcilerin zarar görmemesi için ‘kredi destek paketi’ hazırlandığını, ayrıntıların en kısa sürede paylaşılacağı belirtildi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin “Sadece mevcut müşterilerimiz için değil, kış turizmi için de çok olumsuz bir gelişme ama paniğe kapılmaya gerek yok. Bakanlığımız kredi çalışması başlattığını açıkladı. İngiliz turistlerin tüm ödemeleri ATOL, yani İngiliz Kamu Otoritesi güvencesinde. Bu güvence, hâlihazırda tatilde olup da ülkesine dönecek olanları kapsıyor” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da “Bu krizi hükümetimizin desteği ve sektörümüzün dayanışması ile aşacağız” dedi.

İspanya’da panik büyük

İngiliz şirketin iflası, yılda 80 milyon turist ağırlayan ve gelirinin büyük bölümünü turizmden kazanan İspanya’da büyük endişeye sebep oldu. İspanyol Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, acil toplantı istedi. Ülkenin en çok İngiliz turist çeken Balear Adaları ile Kanarya Adalarındaki turizmin geleceği konusunda bütün sektör endişeli. Çünkü bölgede Thomas Cook’un 40’tan fazla lüks oteli bulunuyor. Bu operatör, 2018 yılında yaklaşık 7,1 milyon turisti İspanya’ya getirmişti. Söz konusu iki adaya sadece pazartesi (dün) için 11 uçuşun iptal edildiği bildirildi.



UÇAKTAN İNİNCE ŞOKE OLDULAR

Türkiye’ye bugün gelen İngiliz turistler ise iflası Antalya Havalimanı’nda öğrendi. Otellerine yönlendirilmek için havaalanında uzun süre bekledi. Yolcular “Şu anda tekrar evine dönmek istiyorsun da hangi parayla” diyerek durumlarının vahametini dile getirdi.



Ödemeler sigortadan

Thomas Cook’un Türkiye temsilcisi Diana Turizm Genel Müdürü Burak Tonbul, turizmcilere mektup yazdı. Şu anda Türkiye’de Thomas Cook müşterisi olan 43 bin İngiliz bulunduğunu, ödemelerin ATOL ve sigortalar tarafından üstlenileceğini belirterek “Geçmişten gelen alacakların belgelenmesi, tespiti ve tahsili için iş birliği içinde davranmak gerekiyor. Herkese yardıma hazırız” ifadesini kullandı.



Hiç kimse ek ücret isteyemezTUROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye’ye yılda 2,5 milyon İngiliz turist geldiğini, bunun 1,5 milyonunun Marmaris bölgesini tercih ettiğini belirtti ve “Amacımız onların mağdur olmadan ülkelerine dönmesini sağlamak” dedi. Marmaris otellerinin tamamında Thomas Cook müşterisi olduğunu söyleyen Bülbüloğlu “Onlar da mağdur. Ücretlerini ödemiş, tatile gelip ülkemizi tercih etmişler. Otellerden oda boşaltan ya da turistten ücret isteyene işlem yapılacak. Biz misafirperver ülkeyiz. Zaten Thomas Cook son ödemesini 22 Ağustos’ta yapmıştı. Otelcilerin bir aylık alacağı kalmıştı” dedi.