Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modeli getiren Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa’nın alım konusunda önemli avantajlar sunan kampanyası yoğun bir taleple karşılandı. Şirket, gelen taleplerin ardından Kocaeli ve Düzce’de yer alan projelerinde yüzde 10 peşin, yüzde 10 indirim ve 50 ay vadeyle öğrenci evi sahibi olma imkanı sunduğu kampanyasını Ekim ayının sonuna kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Türkiye’de alternatif gayrimenkul yatırımlarının tanıtımı açısından önemli bir misyon üstlendiklerini vurguladı. Söz konusu misyon çerçevesinde hayata geçirdikleri projelerle de Türkiye’de yatırımcı olmanın şartlarını adeta yeniden belirlediklerinin altını çizen Karayel, "Sakarya, Kocaeli ve Düzce’deki projeleriyle birçok ilke öncülük eden Univa, yatırımcılara sunduğu avantajların yanı sıra alım şartları konusunda da çok sayıda kolaylığı beraberinde getiriyor. Bu kapsamda başlattığımız projemiz yoğun ilgiyle karşılandı. Biz de bu ilginin ardından, ayda 1.640 TL gibi düşük taksitler ile kira öder gibi öğrenci evi sahibi olabilme imkanı sunan kampanyamızı Ekim ayının sonuna kadar devam ettirme kararı aldık" diye konuştu.

"Sakarya’daki öğrenci evlerinin satışının da kısa sürede tamamlandı"

Karayel, 'tek çatı altında dünyanın en büyük öğrenci evi' projesi olma özelliğine sahip Univa Sakarya’da öğrenci evlerinin satışının da kısa sürede tamamlandığını belirterek, 786 yatak kapasiteli Univa Kocaeli ve bin 701 yatak kapasiteli Univa Düzce projelerinde ise satışların halen devam ettiğini aktardı.

Kocaeli ve Düzce’deki projelerin 8 yılda amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa Öğrenci Evleri’nde peşin ödeme halinde de cazip indirim fırsatlarının sunulduğunu belirtti.