Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCDD tarafından verilen ilanda ihalenin, 4 Ekim’de yapılacağı belirtildi. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin TL teminatın bankaya yatırılması gerekirken kiralama süresi, 15 sene olarak belirlendi.