TCDD tarafından verilen ilanda ihalenin, 4 Ekim’de yapılacağı belirtildi. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin TL teminatın bankaya yatırılması gerekirken kiralama süresi, 15 sene olarak belirlendi.
Haydarpaşa kiraya verilecek
25.09.2019 - 05:11 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nca (TCDD) tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarının bazı bölümleri, kültür ve sanat aktivitelerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek.
Etiketler : haydarpaşa,
652455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/652455.aspx
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