Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Denizli, Düzce, Samsun, Mardin ve Yozgat’ta projenin ihalesini tamamlayan bakanlık, sürecin hemen başlaması için yer tahsislerini yaptı.

Örnek İmar projesiyle, imara açılacak alanlarda düzensiz yapılaşmanın önüne geçilecek. Bu alanlarda kamu hizmet binalarının yapılması için ihtiyaç duyulan haricinde geriye kalan parseller eşit ve yöre şartlarına uygun şekilde dönüştürülecek.

BELEDİYELERE TEŞVİK VERİLECEK

Kimlikli, kişilikli ve sağlıklı şehirler sloganıyla uygulanacak projeyle, İmar Kanunu’n un doğru uygulanması ve vatandaşların şikâyetlerinin büyük oranda çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda belediyelere teşvik verilecek. Ayrıca dağıtımı yapılacak alanlarda mülkiyet sorunları en aza indirilecek. Bu kapsamda çözüm için alan içerisinde taşınmazları bulunan vatandaşlar yapılan iş ve işlemler hususunda bilgilendirilerek konuyla ilgili sorunları dinlenecek.