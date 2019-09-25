Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mağazalarında başlattığı ücretsiz ayak analizleriyle tüketicilerin ayak yapıları hakkında bilgi vererek, onlara doğru tabanı kullanmaları konusunda öneride bulunuyor. FLOtomic’in tüketicilere önerdiği anatomik tabanlıklar “normal, düz, içe basan, çukur ve ultra düz taban” olmak üzere beş farklı çeşitten oluşuyor. FLO ayak sağlığı danışmanı podolog Derya Çoban “‘Bütün gün yükümüzü çeken ayaklarımızda; zaman içerisinde çeşitli problemler ve yürüyüş ya da duruş bozuklukları olabiliyor. Bu ayak problemlerini zamanında fark etmek ve geç olmadan önlem almak oldukça önemli. Mesela ayak yapısına uygun olan ayakkabı veya tabanlık kullanan kişilerin zaman içerisinde vücutlarının diğer bölgelerine binen yük azalıyor ve eklemlerinde oluşan ağrılar geçmeye başlıyor. Zamanında alınan tedbirler hem meselenin büyümesine mâni oluyor hem de insanların hayat standardının artmasını sağlıyor” diye konuştu.