Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 46’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Metito’nun İcra Kurulu Üyesi Fady Juez “Türkiye, uluslararası yatırımcılar için büyüme potansiyeli bakımından cazip bir pazar ve Türk toplumuna hizmet etmeye ve buradaki varlığımızı tesis etmek üzere ilk adımımızı attığımız için heyecan duyuyoruz. Info Grubu ile olan sinerjik ortaklığımız, ülkemize ve komşularına olan bağlılığımızı gösteriyor, önümüzdeki yıllardaki varlığımızı daha da genişleterek yol boyunca birçok kilometre taşını koyacağız” dedi. Info Grubu’nun Kurucu Ortağı Abdullah Uslu da 46’yı aşkın ülkede 3.000 proje gerçekleştirdiklerini belirterek bundan böyle Metito ile yollarına devam edeceklerini söyledi.