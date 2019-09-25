Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SKY Fuarçılık tarafından düzenlenen fuarda bu yıl matbaa, tekstil, elektronik, cam ve seramik eşya, 3D baskı sistemleri, UV baskı sistemleri, ahşap tasarım ürünleri, kalem, hediyelik eşya gibi binlerce ürün sergilenecek. Fuarda ayrıca toplam 17 bin TL ödüllü PROMODESIGN adlı promosyon yarışması gerçekleştirilecek.

Yirmi milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan promosyon sektörü ihracatının iki milyar dolara ulaştığını belirten PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz “Sektörümüz 2009-2018 döneminde, 2018 yılı hariç tutulduğunda sürekli olarak büyüme eğiliminde. Son dört yılda sektörümüz yüzde 33 oranında büyüme sağladık. Pazarın büyüklüğü son birkaç yıldan bu yana artan üretim yatırımlarıyla birlikte orta vadede beş milyar dolara ulaşacak” dedi.