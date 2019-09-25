Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama sayesinde çok sayıda firmanın Diyarbakır Tekstilkent ile Şanlıurfa’daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’ne fabrikasını taşıması bekleniyor. Firmaların ikinci el makine ve ekipman talebinin bakanlıkça kabul edilerek kısa süre önce bu konudaki düzenlemenin yürürlüğe konulduğunu vurgulayan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral “Şanlıurfa’da ayakkabı üretimi için 13 fabrika binası yaptık. Girişimci sadece makinesini getirip, üretime başlayacak. Diyarbakır’da da altı senedir yapımı süren Tekstilkent için altyapı çalışmaları tamamlandı. Yatırımcılar uzun süredir bunu bekliyordu. Bu kanuni değişiklik Diyarbakır’ın hazır giyim, Şanlıurfa’nın ise ayakkabı sektörünün yeni merkezi olmasını sağlayacak” dedi.

Düzenlemeyle 2020 yılı sonuna kadar başvuru yapıp en az 100 kişi istihdam edeceklerin gelir vergisi stopajı, sigorta primi ve sigorta primi iş veren payı desteğinden faydalanacağını ifade eden Maral “Destekle bir işçinin sigortasının işveren üzerindeki 985 liranın yaklaşık 889 lirasını devlet karşılayacak. Ayrıca yatırımcı 6. teşvik uygulamasının avantajlarından da faydalanmaya devam edecek. Bu sayede Diyarbakır Tekstilkent’i 10 bin, Şanlıurfa’daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi de 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak” diye konuştu.