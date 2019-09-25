Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalaman’daki Thomas Cook yolcularını Londra’ya götürecek uçaklardan 471 koltuk kapasiteli Airbus A380, önceki gece 23.00 sıralarında havalimanına iniş yaptı. İlk uçak, 222 yolcusunu alarak 01.30 sıralarında havalimanından ayrıldı. Bu sabaha kadar, gelen uçaklarla yaklaşık 3 bin İngiliz ülkesine gitmiş olacak. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye’nin de arasında bulunduğu çok sayıda ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı. 1 haftalığına Bodrum’a gelen yolculardan Frank Jhnse “Türkiye’deki tesisler, hizmet, kalite her şey çok güzeldi. Tam olarak ne olduğunu anlayamadık ama önümüzdeki yıl Bodrum’a yine geleceğim” dedi. Tesisler de mağdur yolcularını Türk misafirperverliğini göstererek uğurlamak için büyük gayret sarf etti.

YUNANİSTAN'DA 50 BİN İNGİLİZ MAHSUR

Yunanistan Turizm Bakanlığı Thomas Cook’tan tatil paketi satın alan ve hâlen ülkede bulunan yaklaşık 50 bin turistin ülkelerine gönderilmeleri için kriz masası oluşturdu. Ülkede 22 bin İngiliz turist mahsur kalmıştı. Söz konusu iflas, Yunanistan Turizm piyasasında 500 milyon avro zarara sebep oldu.