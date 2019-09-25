Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularını buluşturan Uluslararası Operatör Müşteri Etkinliği bu yıl ilk kez dijital operatör odağında Turkcell ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Avrupa, Asya ve Amerika’da faaliyet gösteren 60’tan fazla uluslararası şirketin katıldığı etkinlikte sektörün geleceği ele alınıp operatörlerin dijitalleşme süreçleri üzerine konuşuldu.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak global arenanın önde gelen telekom operatörlerini Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: "Tüm dünyada kullanılan dijital ürün ve servislerimizle sektörde fark oluşturarak diğer uluslararası operatörlerin dikkatini çektik. Bu buluşma vesilesiyle de bir yandan ülkemizde dünya devlerini ağırlama fırsatı bulurken diğer yandan dijital alandaki tecrübelerimizi ve başarımızın sırını kendileriyle paylaştık. Deutsche Telekom’dan Orange’a, Verizon’dan China Telecom’a, hepsi kendi ülkesinde dev olan şirketlerin yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak, yeni nesil veri merkezi yatırımlarının öneminden bahsettik. Uluslararası arenada GTT, TATA, Century Link gibi alanında dev şirketlere sunduğumuz veri merkezi hizmetimizi diğer operatörlere anlattık. Bu şirketlerle iş birliğine devam ederek, dijital dönüşümde sektördeki öncü rolümüzü sürdüreceğiz".