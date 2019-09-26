Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 bin İngiliz turist ülkesine dönüş yaparken, iflasın Türkiye’deki otelleri ve acenteleri olumsuz etkileyeceği belirtildi. Thomas Cook’un Türkiye’nin tamamında rezervasyonları olduğunu dile getiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca “Bugün ve yarın için etkileri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şu an net rakamlar verilemiyor. Bizim için 2020 dönemi için negatif bir gelişme. Uluslararası bir problem. Firma ülkemize gelen 2,5 milyona yakın İngiliz turistin yarısını getiriyordu. Önemli bir güçtü. Zamanla bu sayıları telafi ederiz. 2020 için İngiliz pazarı için yeniden planlama yapacağız. Hiçbir turistin mağduriyeti yok. Burada mağdur olan firmanın Türkiye’deki partnerleri, otelciler ve çalışanlarıdır. En büyük darbeyi otelciler yedi” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da Thomas Cook’un iflası sonrasında işletmelere ait operasyonların devam ettiğini, iflas eden şirket üzerinden gelen yaklaşık 80 bin yolcu olduğunu belirtti. Bakanlığın konuyla ilgili kriz masası kurduğunu hatırlatan Ayık, işletmelerin esas sıkıntısının Thomas Cook’tan geçmişten gelen alacakları olduğunu ifade etti. Ayık, şunları kaydetti: Bununla ilgili belirsiz bir durum var. Kültür ve Turizm Bakanlığın oluşturduğu bir kriz masası var. Yol ve yöntemler çalışılacak. Burada çok farklı kategoride, büyüklükte işletmeler var. Bu tesislerin tahsilat yapamamış olmalarının onlara verdiği zararlar var. Ciddi bir durum.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız da yabancı turistlerin büyük bir bölümünün yıllardır her şey dâhil sistemi ile ülkeye geldiklerini hatırlatarak “Her şey dâhil sistemi turist sayısının artmasına katkı sağlıyor fakat milli gelirimize çok fazla katkısı olmuyor hatta zarar veriyor. Turist sayısını artırmanın yolu, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u üzerinde durduğu münferit tanıtımı geliştirmekten geçiyor. Özellikle dünya mirası unsurlarımızın, kültürel miraslarımızın, inanç merkezlerimizin daha kapsamlı tanıtılması neticesinde ülkemize daha çok turist gelecek. Tur operatörünün iflas etmesiyle bu gündeme geldi ama çok uzun zamandır bir sorundu paket turlar. Bunu bir avantaja dönüştürmek, turizm eylem planında değişiklik yapmak, ülkemizin çıkarı doğrultusunda daha düzenli politika izlenmesine vesile olacak” diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya ise yaşanan iflasın bir sonraki sezonu da derinden etkileyeceğini, başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri zor bir sürecin beklediğini kaydetti.

ALMANYA VE POLONYA'DAKİ İŞTİRAKİ DE İFLAS ETTİ

Thomas Cook’un iflasının ardından firmanın Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH ile Polonya’daki iştiraki Neckermann Polska da iflas ettiğini açıklarken Almanya’da federal hükümet ve Hessen eyalet hükûmeti, Thomas Cook’un Alman iştiraki hava yolu şirketi Condor’a devlet destek kredisi verilmesi konusunda anlaştı. Varılan anlaşma çerçevesinde Condor’a 400 milyon avro devlet garantili kredi sağlanacak.