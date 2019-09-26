Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekstilden mobilyaya, makineden metal işlemeye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren 10 fabrika, Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) açıldı. Toplamda 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezi tam kapasiteyle çalıştığında iki bin kişiye ekmek kapısı olacak. Söz konusu fabrikaların açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapıldı. OSB’de tekstilden mobilyaya, makineden metal işlemeye kadar pek çok farklı sektörde üretim gerçekleştiğini söyleyen Varank “Burada üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Çankırı yılın sekiz ayında yüzde 28’lik bir ihracat artışını yakaladı. Bu yatırımlarla ihracat artışlarının artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok” diye konuştu.

YATIRIM 5 MİLYAR TL’Yİ BULDU

Çankırı’da 17 senede 5 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 13 bin kişinin istihdam edilmesini sağladıklarına işaret eden Varank, teknoparkta savunma, biyoteknoloji, elektronik, haberleşme, yazılım, nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanlarında kümelenmeler olmasını planladıklarını anlattı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) 100’den fazla projeye 65 milyon liralık destek sağladığını hatırlatan Varank “Ajans desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde temiz enerji üretimi yapılarak, belediye bütçesine her yıl bir milyon liranın üzerinde net katkı veriliyor” dedi.