Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hizmet sürelerini tamamladığı hâlde yaş haddi yükseltildiği için emekli olamayan yaklaşık 1 milyon kişinin gözü, Sosyal Güvenlik Komisyonunda. 1999 yılında değişen kanunla emeklilik için gerekli yaş sınırı, kadınlar için kademeli olarak 58’e, erkekler için de 60’a yükseltilmişti. Avrupa ülkelerinde ortalama beklenen ömür süresi yükseldiği için emeklilik için istenen yaş haddi yükseltilirken, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişi “1999’daki kanunla, bu tarihten önce SGK’lı olanların emeklilik yaşı da yükseltildi. Kanunlar geriye yürütülmemeli” diyerek mücadele veriyor. Bir araya gelerek dernekleşen ve kendilerini ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT’li)’ olarak adlandırılanların sesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duydu ve düzenleme için çalışma yapılması talimatı verdi. Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, çalışma kapsamında daha önce Meclis’e verilen 20 kadar kanun teklifindeki yöntemlerden 3’ünün öne çıktığını, çalışmaların bu çerçevede değerlendirildiğini söyledi.

İŞTE ÇALIŞILAN 3 İHTİMAL

1- İlk formülde kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3.600 gün hizmeti bulunanlar dikkate alınıyor. Bu teklif kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3.600 günlük (10 yıl) hizmeti olan kadınlar emekli olabilecek. Aynı şekilde 1964 yılı ve öncesinde doğan, 3.600 gün hizmeti olan erkek çalışanlar da bu kapsama girebilecek. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce SGK girişleri olsa dahi, doğum tarihi kadınlarda 1969, erkeklerde 1964 sonrası olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

2- Bu formülde yaş haddini tamamlamayıp iş günü süresini tamamlayanların durumuna bakılıyor.

a) SSK’da 5.000 ile 5.975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadın çalışanlar için 7.200, erkekler için 9.000 çalışma süresini tamamlamış olmak şart.

b) İlk işe giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılın tamamlanması şart.

c) Yaş haddini tamamlamış olmak. Yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde 44-60 yaş arasında bulunmak.

3- Bir diğer formül tercih edilip kanunlaşırsa 08.09.1999 ve öncesinde ilk defa SGK kapsamında işe başlayan kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5.000 günlük hizmet ile emekli olunması gerçekleşecek ve böylelikle EYT, kabul edilen herkesi kapsayacak. Ancak bu durumdakiler için kanunun sadece altı ay yürürlükte kalması öngörülüyor. Ancak hak kaybına uğramış herkesin yararlanabilmesi için, 25 yıllık çalışma süresi düşünülerek 2024’e kadar yürürlükte kalması gerekiyor.