Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, sadece Türkiye’nin değil, çevre ülke ve bölgelerin de finans merkezi olması hedeflenen İFM için ilk hedef kasım ayında inşaat çalışmalarının hızla başlaması, 2022 sonunda da tamamlanması olduğunu söyledi. Sönmez, öncelikli stratejik yatırımlardan olan projede müteahhit şirketlerle görüşmelerin hızlandırıldığını, her biri ile kamu yararı gözetilerek rayiç bedellerin oldukça altında makul meblağ üzerinden anlaşma yaptıklarını belirtti ve “TVF olarak 1,3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan projenin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını proje, hafriyat, arsa bedelleri ve bugüne kadar tamamlanan inşaat maliyetleri dâhil olmak üzere 1,67 milyar TL karşılığında devralacağız. Ofis ve çarşı alanlarını içeren bu kısımlardaki üç yüklenici firma ile anlaşmaları imzalıyoruz. İnşaatların bir an önce başlaması için Emlak Konut GYO ile birlikte ihale düzenleyeceğiz. En geç kasım ayında vinçlerin çalışmaya başlayacağının müjdesini şimdiden verebiliriz” dedi. İstanbul’un üç saatlik uçuş mesafesindeki bölgenin finans merkezi olarak konumlandırılmasında merkezin büyük önemi olduğuna dikkat çeken Zafer Sönmez “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun iş birliğiyle proje ilerliyor” dedi. Sönmez, inşaatın 2022 başında tamamlanması konusunda uzlaşmacı tavır sergileyen müteahhit ve paydaşlara da teşekkür etti.