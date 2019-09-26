Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinin de iyileştiğini söyleyen Başkan Murat Uysal “Enflasyondaki düşüşü kalıcı hâle getirebilmemiz için para politikasındaki temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekmekte” ifadesini kullandı. Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan Uysal, “Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak temmuz ayında 425 baz puanlık indirimin ardından eylül ayında da 325 baz puanlık indirim yaptık. Küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bölümünü temmuz ve eylül ayında önden yüklemeli şekilde kullanmayı tercih ettik. Bu kararı alırken hedeflediğimiz dezenflasyon politikasıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir para politikası duruşu hedefledik” diye konuştu.

FAİZLER DÜŞTÜKÇE PİYASA CANLANIYOR

Murat Uysal, aldıkları kararların kredi piyasası üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Temmuz ve eylül aylarındaki faiz indirimleriyle birlikte mevduat ve kredi faizlerinin gerilediğine işaret eden Uysal, kredi faizlerindeki gerilemeyi hem firma hem ihtiyaç kredilerinde gözlediklerini bildirdi. Uysal, ayrıca kredi büyüme hızının, tüketici kredilerinde daha belirgin olmak üzere yükselişe geçtiğini ve kredi büyüme oranlarında ılımlı bir canlanma gözlendiğini belirterek “Parasal aktarım mekanizmasının gecikmeli etkilerine bağlı olarak önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanmanın daha belirgin hâle geldiğini görebiliriz” dedi.

REEL SEKTÖRLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

2013’ten bu yana sahada firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını, sadece Ankara’da 250 firmayla 500’ün üzerinde görüşme yaptıklarını söyleyen Murat Uysal, amaçlarının reel sektörün nabzını tutarak sahadan gelen bilgileri harmanlamak olduğunu söyledi.