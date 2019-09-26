Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa’da bir eczacı adına kullanılan hatta ait sim kart, kimliği belirsiz kişilerce iptal ettirilerek aynı numaraya yeni sim kart çıkarıldı. Ardından internet bankacılığı yoluyla eczacının özel bin banka şubesindeki kredili mevduat hesabından 49 bin 880 TL, aynı bankanın müşterisi olan bir başka kişinin hesabına transfer edildi.

Bunu fark eden eczacı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. GSM şirketi ve bankanın gerekli özeni göstermeyerek kendisinin zararına sebep olduğunu, söz konusu parayı faiziyle ödemenin yanı sıra ticari itibarının sarsıldığını, maddi zarara girdiğini dile getirdi. Banka ise avukatı aracılığıyla “Bütün tedbirleri aldık, herhangi bir kusurumuz yok. Kullanıcı şifre, güvenlik kodu gibi bilgileri üçüncü kişiyle başvurmamalı” derken, GSM firmasının avukatı ise kullanıcının bilgilerini gerektiği gibi koruyamadığını iddia etti. Mahkeme ise GSM firmasını sim kart değişikliğinden dolayı kusurlu bulurken, davalı bankanın da müşteri bilgilerini koruma ve tedbir alma yükümlülüğü bulunduğuna hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz etti. Bölge Adliye Mahkemesi, bankaya söz sonudu paranın faiziyle davacıya verilmesine hükmetti. Banka avukatı bu kararı temyiz edince Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı onadı ve banka avukatının itirazını reddetti. Bu durumda dolandırıcılar tarafından şifrelerin elde edilmesi yoluyla çalınan parada gerekli tedbirleri almayan banka suçlu bulunmuş oldu.