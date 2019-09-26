Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 276 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 454 liradan işlem görüyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde yatay bir seyir gözleniyor. İşte 26 Eylül 2019 güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL

Gram altın: 275,60 TL alış, 275,65 TL satış.

Çeyrek altın: 446,39 TL alış, 456,50 satış.

Cumhuriyet altını: 1.848,00 TL alış, 1.876,00 satış.

Yarım altın: 890,17 TL alış, 913,19 TL satış.