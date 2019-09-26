Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Buna göre üç kamu bankası Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Kredi limiti binek araçlar için 50 bin TL-120 bin TL, ticari araçlar için 72 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak. Taşıt kredisi faizleri karar şu anda yüzde 1.40 oranında bulunuyor.