Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinden biri olan Rönesans Holding, petro kimya alanında en büyük oyunculardan biri olmaya hazırlanıyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi için Cezayir’in millî enerji şirketi Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C ile ortaklığa giden Rönesans Holding, ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell ile de teknoloji linas anlaşması imzaladı. 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek proje özel sektörün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük sıfırdan sanayi yatırımlardan biri olma özelliği taşıyor. İnşaatına 2020’nin sonunda başlanacak proje Türkiye’nin cari açığını 250 milyon dolar azaltacak.

Uluslararası müteahhitlik projelerinin yanı sıra petrokimya alanında da global bir üretici olmak istediklerini dile getiren Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, “Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde 1,4 milyar dolar yatırımla hayata geçireceğimiz projemizi bir başlangıç olarak görüyoruz. Alanında dünya lideri ortaklarımızla birlikte bölgenin ilk yatırımcısı olmakla kalmayacağız. Avrupa’nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük endüstriyel bölgesinin işletmecisi olan Hollandalı Port of Rotterdam ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalışacağız. Rönesans olarak biz de bölgedeki petrokimya ve endüstri yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

2040’A KADAR HAM MADDE GARANTİSİ

Rönesans Yatırımlar Grup Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu da inşaat aşamasında yaklaşık iki bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirterek “Ülkemizin polipropilen tüketiminin çok büyük bir kısmı Ceyhan’ın 200 km çapında gerçekleştiriliyor. Ceyhan Polipropilen Tesisi’ne yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Gaziantep dünyada polipropilen tüketiminin en yoğun olduğu kentlerden biri konumunda. Şehrin sanayisinde önemli bir hammadde olan polipropilen tüketimi, Türkiye’nin toplam tüketiminin yaklaşık üçte ikisine karşılık gelmekte. Onun için Ceyhan’ı seçtik” diye konuştu. Yanıkömeroğlu, ayrıca Sonatrach ile yapılan ortaklık anlaşması çerçevesinde Ceyhan Polipropilen Tesisi’nde kullanılacak hammadde olan propan gazının teminini için 2040’a kadar anlaşma yaptıklarını bildirdi.