Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye artan yatırımcı ilgisi, ABD’deki toplantıda Türk-Amerikan iş adamlarının katıldığı toplantıda konuşuldu. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine karşı en hazırlıklı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı gala yemeğinde konuşan Albayrak 10 yıl öncesine göre bugün farklı bir küresel ekonomik iklimin mevcut olduğunu hatırlatarak “Bölgesel istikrarsızlık ve göçün arttığı, ticaret savaşlarının olduğu ve Avrupa Birliği’nin belirsizliklerle sarsıldığı bu zorlu zamanlardan geçerken Türkiye, ülkemiz üzerindeki herhangi bir yan etkiyi en aza indirgemek için sağduyulu mali ve para politikaları uyguluyor” dedi.

Türkiye’nin Yeni Ekonomik Program’ı başarılı bir şekilde uyguladığını, Ağustos 2018’deki spekülatif finansal saldırıyı başarılı şekilde önlediğini belirten Albayrak “Özellikle reel sektör ve piyasa üzerinde bu saldırıların muhtemel yan etkilerini azaltmak için karşı tedbirler alındı. Tüm kalbimle söyleyebilirim ki Türkiye, küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biridir” ifadesini kullandı. “Küresel barış ve istikrarı destekleyen tüm girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” diyen Albayrak, ABD’li hükûmet temsilcileri ile iş adamlarına “Şimdi ticari ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Stratejik ortağımız ABD ile iki ülke liderinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmakta kararlıyız. Tüm konularda samimi ve yapıcı diyaloğa açığız. Tüm kapılar açık. Türkiye’nin yeni hikâyesinde yer almanızı istiyoruz. Hep birlikte kazanmaya, verimsiz ajandaları geride bırakmaya ve iki taraf arasında güveni güçlendirmeye odaklanalım” çağrısı yaptı.