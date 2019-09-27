Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk vatandaşı olan yabancı yatırımcılar arasında Iraklılar başı çekti. ABD’den Rusya’ya, Kanada’dan Dominik Cumhuriyeti’ne, Brezilya’dan Komorlar Birliği’ne çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcı da bu haktan yararlandı. Türk vatandaşı olmak için gerekli yatırım ve satın alma bedellerinin düşürülmesinden sonra yatırımlar da gayrimenkul alımları da arttı. Yılın 8 ayında yabancıya yapılan konut satışı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 27 bin 748’e ulaştı. Değişikliklerin uygulamaya geçmesiyle 2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu. Bu kişilerin aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olan kişi sayısı 9 bin 962’ye ulaştı. Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için başvuran yabancı yatırımcıların sayısı 3 bin 859 olurken, aile bireyleriyle birlikte bu rakam 14 bin 876 oldu. Yatırımcıların ilgisi sadece gayrimenkul alımıyla sınırlı değil. Teknoloji şirketleri, enerji, sağlık ve tarım gibi birçok alana ilgi gösteren yatırımcılar, hastane ve besi çiftliği gibi konularda da Türk iş adamlarıyla iş birliği yapmak istiyor.