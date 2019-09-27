Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken; usta-çırak geleneğiyle iş öğrenen esnaf ve sanatkârların yanlarında çalıştıracak çırak ve kalfa bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti. Gençlerin okullarda verilen eğitimin yanında usta ellerde iş öğrenip meslek sahibi olmaları için çıraklığın cazip hâle getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken; bunun için de çıraklık ve stajyerlik dönemlerindeki prim gün sayılarının emeklilikteki prim gün sayısına dâhil edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Palandöken “2007 yılında 187 bin 927 olan çırak sayısı, 2018’de 119 bin 451’e kadar geriledi. Öte yandan çok sayıda gencimiz de işsizlikten yakınıyor. Bu yüzden çıraklık bir an önce cazip hâle getirilmeli. Geçmiş yıllarda staj yapan çok sayıda kişi, staja başlama tarihinin SGK giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyor” değerlendirmesinde bulundu.