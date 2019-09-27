Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin piyasaları canlandırmak için aldığı tedbirler devam ediyor. Son müjde, araba hayali kuran tüketicilere ve otomotiv sektörüne geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini ciddi anlamda düşürdü. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda, 18-36 ay vade için faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda da, 30-60 ay vadeli kredi yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Böylece taşıt sahibi olmak isteyen tüketicilere uygun şartlarla finansman sağlanmakla birlikte, otomotiv sektöründe de önemli hareketlilik hedefleniyor. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

Bu arada 100 bin TL krediyi 60 ay vade ile kullanan bir tüketici, eski faiz oranıyla (1,20) 146 bin TL geri ödeme yapıyordu. Şimdi ise yaklaşık 119 bin TL’lik bir tutarla karşılaşacak. Böylece tüketicinin cebinde 28 bin TL kalacak.

İç pazarda 450 bin umudu

¥ Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Kredi faizlerinin, tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Böylece 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine çıkma ihtimali ihtimali yüksek. Paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır.

¥ Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: 2018 Ağustos’tan beri yükselen döviz, enflasyon ve faizler nedeniyle yüzde 48 oranında iç pazar küçülmüştü. Düşük faizli kredi, bir hareketlilik sağlayacaktır. Tabii maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını şirketler karşılayacak.

¥ Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Şahsuvaroğlu: Uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak biliyorduk ki, yüzde 1’in altındaki kredi oranları talebi hareketlendirecek sınırdır. Yılın son üç ayına girdiğimiz dönemde gerçekleşen bu kampanya, tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıyor.

¥ Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç: Bu karar, ikinci el araç piyasasını da canlandıracak. Sektördeki esnaf arkadaşlarımız, şu an sattıklarının yerine araç koyamıyor. Yani satacak araç bulamıyorlar. Sıfır araç satılırsa, ikinci el piyasasında da araç bollaşır. Piyasaya canlılık gelir.

¥ Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu: Ticari araç pazarı son sekiz ayda ortalama yüzde 50 daraldı. Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son üç ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz.

Hangi markalar?

Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa kampanyaya dâhil oldu. Fiat Egea, Renault Megane Sedan, Renault Clio, Honda Civic Sedan, Hyundai i10 ve Hyundai i20 modelleri için, düşük faizli kredi kullanılabilecek.

Yüzde 46 daralmışt

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2019’da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 azalarak 239 bin 317 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 440 bin 428 satış yapılmıştı.