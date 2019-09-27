Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bu yıl ocak ayından temmuza kadar daralma yaşayan konut sektöründe ivme, ağustosta yönünü yukarı çevirmişti. Haziranda yüzde 48,6, temmuzda yüzde 17,5 azalan konut satışları, ağustosta yüzde 5,1 artarak, 110 bin ile bu yılki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Toparlanmanın yılın geri kalanında da devam etmesi bekleniyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, faiz indirimi kampanyasında vatandaşların elini çabuk tutmasını söyledi. Yüzde 1’in altındaki kredi faizlerinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Tellioğlu “İnşaat sektöründe maliyetler yüzde 70 arttı. Ancak sektör bir söz verdi ve arkasında duruyor. Geçen yıldan bu yana maliyetlerin artmasına rağmen, bunlar fiyatlara yansıtılmadı. Bazı firmalar konutları hâlâ maliyetine satıyor. Ancak bu sürdürülebilir değil. Fiyatların yüzde 20-30 artacağı kesin. Vatandaşların bu yüzden elini çabuk tutmasını tavsiye ediyoruz. Kredi faizleri önümüzdeki günlerde yüzde 0,50’ye düşse bile, bugün 500 bin liralık konutu, o zaman 700 bin liraya almak zorunda kalabilirler” dedi.

Lüks üretim son bulmalı

∂ İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, kampanya ile konut stokunun erimeyeceğini belirterek, “Türkiye’de alım gücüne baktığımızda, bir milyon konuttan 100 bininin lüks olması gerekirken, bu rakam 300 bine çıkmış durumda. Bu stok ancak yabancılara satılarak eritilebilir. Sektör artık lüks konut üretmesin. Orta ve dar gelirliye göre proje geliştirsin” dedi.