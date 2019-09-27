Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 274 lira. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…

27 EYLÜL 2019 ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 274,65 TL alış, 274,71 TL satış.

Çeyrek altın: 439,37 TL alış, 449,32 satış.

Cumhuriyet altını: 1.818,00 TL alış, 1.846,00 satış.

Yarım altın: 875,80 TL alış, 898,46 TL satış.