Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 27 Eylül 2019 Cuma günü dolar-euro fiyatları...
27 Eylül 2019 Cuma günü dolar 5,67 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,19 TL’de yer alıyor.
Dolar - euro kaç TL oldu? (27 Eylül 2019 güncel dolar ve euro)
27.09.2019 - 08:52 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte 27 Eylül 2019 güncel dolar ve euro oranları...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 27 Eylül 2019 Cuma günü dolar-euro fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,tl,
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