Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın katılımıyla, Swissotel the Bosphorus’da gerçekleşen basın toplantısında sponsorluk anlaşmasının bu yıl da devamına dair imzalar atıldı. Galatasaray Doğa Sigorta takım oyuncuları ve teknik kadro ile Galatasaray Spor Kulübü ve Doğa Sigorta yöneticilerinin de bir arada bulunduğu toplantı sezonun ilk maçı öncesi motivasyon kaynağı oldu.



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; "Doğa Sigorta ve diğer sponsorlarımızla başarılı iki yıl geçirdik. Özellikle erkek basketbolda bize verdikleri desteklerden dolayı Doğa Sigorta’ya teşekkür ediyorum. Doğa Sigorta ile anlaştığımızdan beri yarı finale kadar hiç yenilmemişiz. Galatasaray bildiğiniz gibi basketbol ve voleybolu Türkiye’ye getiren kulüp. Yenilmez Armada lakabı Galatasaray’a ait. Geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta bilinçli ve mütevazı bütçelerle ilk üçü zorladı ve bunu elde etti. Doğa Sigorta ile uzun vadede kendine yeten, geliri artan bir model oluşturmak istiyoruz" dedi.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, 2018/2019 yılında başlayan sponsorluk çalışmamız ile kulübümüze ve basketbol takımımıza katkı sağlamaktan mutluyuz, diye belirtirken, geçen yıl takımla bir arada gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl çok daha geniş kapsamlı ve etkili projeler ekleyeceklerini aktardı.



Futbol sponsorluğunun ülkemizde daha fazla talep görmesi ve bıraktığı etki ve görünürlüğün daha yüksek olmasına rağmen, amatör branşlara destek vermenin yaşattığı haz ve gururu paylaşıp, toplumsal bilinci geliştirmeye hizmet etmenin kurumlara ayrı bir değer kattığını belirtti. Günümüzde gelişebilmek ve sürdürülebilir olmak için desteğe ihtiyacı olan bu branşların başarılarını beraber, omuz omuza yaşamanın, sponsorluğun asıl anlamına hitap ettiğini düşündüğünü belirtti. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olarak, ‘Ağaç yaşken eğilir ilkesi‘ ile hareket ettiklerini özellikle ülkemiz gençliğine sporu sevdirmek ve başarılı sporcular yetişmesi için zemin sağlamak yönünde uzun yıllardır çeşitli yerel, amatör ve üniversite kulüplerine de destek verdiklerinin altını çizen Nihat Kırmızı, sigorta sektöründe spora destek ve yatırımın önünü açmış olmak ve yaptıkları sponsorluklar ile yeni sponsorluklar oluşmasına yön vermekten mutluluk duyduklarını aktardı. Galatasaray Spor Kulübü ile Doğa Sigorta markasının birlikte anılmasının gururunu yaşadıklarını ekledi.

Geçen sezon sportif yönden çok yeni bir ekip ile yola çıkan, birçok zaman eleştiri alan Galatasaray Basketbol Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında, müthiş bir sinerji ve motivasyon doğduğunu, iki kurumun ruhunun ve yapısının ahenk içinde olduğunu, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın hızla tırmanışa geçip yarı final oynadığını sözlerine ekleyen Nihat Kırmızı, finalin, şampiyonluğun bu takıma yakıştığını ifade etti. Çok daha büyük bütçeler ile oluşturulmuş takımları geride bıraktıklarını belirtti. Her şeyin büyük bütçeler ile gerçekleşmediği, kulüp ve kurumun uyum içinde olduğu sponsorlukların oluşturduğu motivasyon ve sinerjinin önemine değindi.



Kuruldukları günden bu yana marka bilinirliği için birçok mecrada önemli bütçelerle reklam ve pazarlama aktivitelerinde bulunan Doğa Sigorta’nın pazarlama bütçesinin büyük bölümünü ekonominin kötü gittiği, sponsorluklar alanında daralmalar yaşandığı bir dönemde özellikle bir amatör branş olan basketbol sponsorluğuna ayrılmasının önemine değinen Nihat Kırmızı sigorta sektöründe spor kulübü ve etkinliği sponsorluklarının da hareketlenmesine öncü olmalarından memnuniyetini aktardı.



Galatasaray Doğa Sigorta’nın bu sezon çok daha başarılı bir sezon geçireceğine inancının tam olduğunu aktaran Kırmızı, maçlara taraftar desteğinin de artması için salonda planlanan etkinlik ve özel hediyelerle, bu yıl maçların bol seyircili geçmesini hedeflediklerini aktardı. Galatasaray Doğa Sigorta takım ve teknik kadrosuna başarı dileklerini iletti. Galatasaray SK Yönetimine güçlü iş birlikleri için teşekkürlerini sundu.