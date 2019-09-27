Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de gıda ve içecek sanayinin en önemli sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), gelecek vizyonunu şekillendirmek için 3'üncü kez bir Arama Konferansı düzenledi. Dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde her zaman olduğu gibi önemli bir rol üstlenen TGDF, oldukça verimli geçen Arama Konferansı vesilesiyle strateji yeniledi ve geleceğe hazırlık yapman adına önemli bir adım attı. Konferansta TGDF’nin ulusal ve küresel düzeydeki gelişmeler, riskler ve fırsatlar çerçevesinde odaklandığı konular ile bunlara ilişkin alınan aksiyonlar ele alındı.

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz: "Değişen dünyaya hazır olmalıyız"

Konferanstan sonra açıklama yapan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, dünyanın değiştiğini ve sektör olarak buna hazır olmaları gerektiğini söyledi. Başkan Kopuz; "Ne mutlu bizlere ki 2000’li yılların başında bir araya gelerek kurduğumuz platform, bugün 26 üye derneğiyle büyük bir federasyon haline geldi. Geride bıraktığımız yıllara ben şahsım olarak dönüp baktığımda, gerçekten birlikte çalışmanın, ele ele vermenin ortaya ne kadar büyük ve güzel yapılar çıkardığını görüyor ve tüm sektörümüzle gurur duyuyorum" dedi.

"TGDF küresel gelişmeleri yakından takip ediyor"

Her geçen gün tarımsal üretimin iklim değişikliği karşısında daha zor ve çetin koşullarla karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Şemsi Kopuz, "Özellikle sürdürülebilir gıda tedariği üzerinde durduğumuz en önemli konu. Zira artan dünya nüfusu karşısında hızla azalan kaynaklar tarladan sofraya tüm zinciri zorluyor. Önümüzde 'gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya ve içilebilir nitelikte temiz suya erişimi' gibi çok önemli bir mesele var. O nedenle zincirin tüm halkaları birbirine sıkı sıkıya kenetlenmeli ve bir an bile kaybetmeksizin işbirliği yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

TGDF’nin küresel gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Başkan Kopuz, "Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bizim için kılavuz niteliğinde. Biz en başta 'açlığa son' hedefi olmak üzere tüm hedeflere ilişkin sektör adına federasyon olarak ev ödevimizin farkındayız. Ve bu konferansla ev ödemimizi yapıp yapmadığımızı, nerelerde eksiklerimiz var nerelerde hatamız var onu düzeltmeyi hedefledik" şeklinde konuştu.

"Sektör olarak insanların sağlığı ve mutluluğunda payımız var"

Kopuz, konuşmasına şu sözlerle tamamladı: "Büyük bir geminin içinde hep beraber büyük hedeflere gitmeye çalışıyoruz. Gitmeliyiz de Bu ülke, bu sektör ve tabii ki bu başta bu coğrafya olmak üzere gıda tedarik ettiğimiz tüm coğrafyalardaki insanların esenliği, sağlığı ve mutluluğunda bizim de payımız var, dolayısıyla görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Ve bu görevlerimizi her geçen gün ağırlaşan rekabet koşullarına rağmen yerine getirmek durumundayız".