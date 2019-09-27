Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Dünya Turizm Gününe ilişkin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumunu yaptığı "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi" toplantısına katıldıklarını, Türkiye’deki turizm ile ilgili 2023 planlamalarını dinlediklerini ve büyük umutlarla bu toplantıya geldiklerini söyledi.

Planlamada da işaret edilen turizm hedeflerine ulaşmayı ümit ettiklerini ifade eden Eresin, şunları dile getirdi:

“Türkiye’deki tüm turizm camiasının Dünya Turizm Gününü içtenlikle kutluyorum. Turizm sektörü kimyasal ve yakıttan sonra dünyanın en büyük üçüncü sektör haline geldi. Dolayısıyla Türkiye’de olduğunu gibi dünyada da en önemli sektörlerin başında geliyor. Bunun sürdürülebilir olması için otelciler el ele vermiş ve yeni gelişimlere ayak uydurarak ilerlemeye çalışıyoruz.”

“ATOL tarafından bizlere ödenecek”

Thomas Cook’un iflasına da değinen Eresin, bu kadar köklü, turizm sektöründe ilklere imza atmış bir tur operatörünün iflasının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Eresin, İngiltere Thomas Cook üzerinden gelip, Türkiye’de otel ve uçak paketiyle konaklayan tüm misafirlerin ödemelerinin Sivil Havacılık İdaresi (CAA) tarafından İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) tarafından güvence altında olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların hesapları zaman içinde ATOL tarafından bizlere ödenecek. İngiltere Thomas Cook’un ardından Almanya da iflasını açıkladı. Dolayısıyla bahsettiğim ATOL güvencesi sadece İngiltere’den gelen Thomas Cook misafirleri için geçerli olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir kredi kullanımıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir araya geldi ve 50 milyon avroluk bir kredi kullanımı söz konusu. Belki bir koordinasyon kurumu kurulabilir ve tüm alacaklı oteller bir araya gelebilir, küçüklerden başlanarak bu kredi kullandırılabilir. Belki daha önce zaman zaman yaşanmıştı, belki bu verilen kredilerin ufak bir kısmı da olsa hibe olabilir, diğer kısmı ufak faizlerle uzun dönemlerde geri alınabilir. Çünkü burada otelcilerimiz için büyük bir kayıp söz konusu.”

“Diğer dünya oyuncuları Thomas Cook’un taşıdığı misafirlere talip”

Türkiye’ye gelecek misafirlerde gelecek sene düşüş olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Eresin, pastanın büyük olduğunu belirterek, sektördeki diğer dünya oyuncularının Thomas Cook’un taşıdığı misafirler için talip olduğunu söyledi.

Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşme halinde olduğu şirketlerin bulunduğunu, Thomas Cook’dan dolayı doğacak açığın bu firmalarla kapanacağının netleştiğini ifade ederek, “Hatta bu ay sonu itibarıyla onlar uçuşlarına başlıyorlar. Daha da güzel bir haber var. THY ve Sun Express önümüzdeki yıldan itibaren uçuş sayılarını ve rakamlarını oldukça yukarı çekiyorlar. İngiltere pazarı için tedirginlikleri olanlar için söylüyorum British Airways uçuş sayısı 1 iken, önümüzdeki nisandan itibaren uçuş sayısını 7’ye çıkartıyor. Geçtiğimiz yıllarda Thomas Cook’un getirdiği potansiyel, yine Türkiye’ye, güzel İstanbul’a gelecek, fakat getiren firmalar farklı olacak.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de de ATOL gibi bir güvence oluşturulmalı”

Eresin, bir takım olumsuzluklar yaşandığında, otellerin düştüğü zor durumlarda İngiltere’deki ATOL gibi Türkiye’de koruma altında ödemenin olmadığını vurgulayarak, “Bakanlığımız yeni bir kanun çalışması içinde, biz umuyoruz ki daha önce verdiğimiz taleplerimiz içinde yer alan, Türkiye’de de ATOL gibi bir güvence oluşturulabilmesi ve otelcilerimizin alacaklarının bir şekilde bu kurul tarafından ödenebilmesi durumunun oluşturulması arzusu içerisindeyiz. Yeni kanun çerçevesinde buna da yer verilirse otelciler olarak çok mutlu olacağız.” diye konuştu.

Müberra Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) geçici yönetim kurulunun belli olduğunu ve ajansın faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, TÜROB Başkan Yardımcısı ve Hilton Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan’ın, TGA Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer aldığını ve kendilerinin bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

TÜROB ve Shell iş birliği

Eresin, üyeler için yeni ve çok önemli bir iş birliğini başlattıklarını aktararak, “TÜROB & Shell iş birliği ile TÜROB üye işletmelerine ait şirket araçlarında ve işletmede kullanılmak üzere (Jeneratör, tekne vs.) Shell’de alınan akaryakıtlarda oldukça avantajlı bir indirim uygulamasını hayata geçiriyoruz. Prensipte anlaştık. İş birliğinin detaylarını çok yakında sizlerle paylaşacağız. Bu konuda kurumsal sözleşme dönemi yaklaşan üyelerimizin bizden güncel haberleri beklemesini özellikle tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Geceleme sayılarının, kişibaşı harcama miktarının artırılması gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise pazar odaklı büyüme ve tanıtım modeline geçtiklerini belirterek, 2023 yılı için turist sayısında 75 milyonu, turizm gelirinde de 65 milyar dolar hedeflediklerini kaydetti.

Bunun için geceleme sayılarını, kişibaşı harcama miktarının artırılmasını gerektiğini vurgulayan Yavuz, iş yapış şekillerinin de biraz daha değiştirilmesi, inovasyon ve teknolojiyle tekrar buluşulması gerektiğini dile getirdi.

Yavuz, 2023 hedeflerinin yakalanamayacak rakamlar olmadığını aktararak, pazarlamayla ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya katılan, İzmir Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin’e de plaket sunuldu.