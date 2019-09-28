Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 18 Mart 2022 tarihinde açılışının yapılması beklenen dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında gelinen son durumu ve yıl sonuna kadar planlanan çalışmaları anlattı. Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den de Daelim ve SK E&C’nin oluşturduğu konsorsiyum ile köprüyü inşa ettiklerini hatırlatan Bakan Turhan, proje için toplam 3 milyar avrodan fazla yatırım yapılmasının beklendiğini belirtti. Köprü tamamlandığı zaman Avrupa ile Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacağını ve bu bölgelerde gelişmenin hızlanacağını anlatan Bakan Turhan “Ayrıca bu alternatif güzergahla, İstanbul’un trafik yükü azalacak. Lapseki-Gelibolu arasındaki mesafeyi feribotla geçmek, özellikle yaz aylarında yoğun trafik sebebiyle en az 1,5 saati buluyor. Bu mesafeyi köprüden, 6 dakikada geçmek mümkün olacak. Projenin inşaat ve işletme dönemlerinde 25,7 milyar avroluk ekonomi oluşacak ve 24 bin kişilik istihdam sağlanacak. Turizm ve ekonomiye yapılan katkılar sonucu 2,5 milyar avro da vergi kazancı bekleniyor” şeklinde konuştu.