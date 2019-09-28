Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi”ni açıkladı. Turizm sektörünün temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Bakanlık yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Ersoy; yaşanan hızlı büyüme sonucunda, 2023 yılı için hem turist sayısı hem de gelirlerde hedefi yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Türkiye’nin daha önceki öngörüsünün 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy “2023 yılında Türkiye’nin 75 milyondan fazla turisti ağırlamasını ve 65 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşılmasını hedefliyoruz” dedi. Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Bakan Ersoy, yeni yol haritasını şöyle özetledi:

¥ Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. Uzak Doğu ve Pasifik’ten gelen turist sayısının artırılması için; ulaşım, kapasite ve doğrudan uçuşlara uygun düzenlemeler yapılacak. THY ile ortak reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

¥ Turizmi Türkiye’nin 81 vilayetine yayacağız. Turizm gelirlerini de klasik turizm odaklarından, bütün paydaşlara yayacağız.

¥ Az keşfedilmiş ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri başta olmak üzere, yeni ürün ve destinasyon çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu kapsamdaki paket tur oranlarını artıracağız.

¥ Yüksek harcama potansiyeli olan gastronomi turizmi tanıtımını ayrı bir başlık altında ele alacağız. Türkiye Lezzet Haritasını çıkartacak ve gastronomi güzergâhları oluşturacağız.

¥ UNESCO’dan tescilli marka şehirlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yeni kültür rotaları oluşturacağız. ‘Bisiklet Dostu Otel’ sayımızı artıracağız.

¥ Eğitim turizminden spora, kongre turizminden festival ve etkinliklere, kruvaziyerden yat turizmine kadar pek çok alana odaklanacağız.

¥ İnanç turizmi için ‘Türkiye Dijital İnanç Haritası’ ve portalını hayata geçireceğiz.

¥ Tanıtım stratejimizi çeşitlendirerek ve bütçemizi büyüterek tüm mecralarda yer alacağız. İç turizmin gelişmesi için yerli ziyaretçilere yönelik tanıtım çalışmaları da gerçekleştireceğiz.