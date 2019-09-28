Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü? Çeyrek altın kaç TL? Sizler için, 28 Eylül 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, 28 Eylül 2019 Cumartesi gününe 273,00 TL'den alınıp 273,08 TL'den satılarak başladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın sabah saatlerinde 434,81 TL'den alınırken 444,66 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın bugün 866,90 TL'den alınırken 889,32 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın bugün itibariyle 1.739,23 TL'den alınırken 1.773,21 TL'den satılıyor.