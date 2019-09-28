Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güncel gelişmelerin etkilediği döviz fiyatları anlık olarak fiyat değişikliklerine maruz kalıyor. Bu anlık fiyat değişiklikleri pek çok nedenle dolar alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar anlık döviz fiyatlarını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak "Dolar fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla araştırmalar yaparak güncel oranları öğrenmek istiyor. İşte 28 Eylül 2019 güncel dolar ve euro oranları...



DOLAR VE EURO NE KADAR? (28 EYLÜL 2019)

28 Eylül dolar ve euro fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte canlı fiyatlar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 5,6685

SATIŞ: 5,6776

EURO BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 6,1898

SATIŞ: 6,2271