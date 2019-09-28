Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildiğini açıkladı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



2014 yılında TSK envanterine girdi

Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ile sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor.

Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkati çekiyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA’sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan milli SİHA, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.