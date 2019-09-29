Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok yükselen hisse, yüzde 22,10 ile İttifak Holding oldu. Onu yüzde 22,05’lik artışla Adese, yüzde 12,35’lik yükselişle de Akbank izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 2,43 ile Konya Çimento oldu. Bu hisseyi yüzde 2,31’lik düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 2,22’lik azalışla TAV Havalimanları takip etti. Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi, 5 milyar 546 milyon lirayla Türk Hava Yolları’nda olurken; bu şirketi 5 milyar 272 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 953 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 2 düşüşle 271,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bin 809 liraya geriledi. Doların fiyatı da yüzde 1,20’lik kayıpla 5,6640 liraya düştü.