Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Türkiye’de üretilmeye başlanan Fiat Doblo, önemli bir üretim eşiğini aştı ve üretim yolculuğunda 2 milyon rakamına erişti. TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “2000 yılından bu yana fabrikamızda üretilmekte olan Doblo, Türkiye’nin küresel ticari araç üretim üssü olmasında önemli rol üstlendi ve 19 yıldır aralıksız ülke ihracatımıza katkı sağlamaya devam ediyor. TOFAŞ’ın yetkinliklerinin önemli bir göstergesi olan Doblo’nun yaklaşık 1,5 milyon adedi ihraç edildi” dedi.