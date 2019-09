Türkiye Gazetesi

İnsanoğlunun en önemli ihtiyacı beslenme olunca, gıda üretimi ve arzı yani doğal olarak tarım, her zaman önemini koruyor. Hatta dünya nüfusunun her yıl milyonlarca arttığı dikkate alınarak, tarımın en stratejik sektör olduğu yıllardır kabul ediliyor ve bu alana çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Amaç ise aynı; nüfusa yetecek kadar gıda üretmek... Aksi hâlde açlık ve göç başta olmak üzere, insanlığı ciddi krizler bekliyor. Bu kapsamda yeni tarım alanları oluşturmak veya artık çoğu modern ve kentli hale gelmiş insanları tarlaya sokmak, neredeyse imkânsız gibi görünüyor. Bu sebeple tamının içindeki sektörler ‘mevcut şartlarda verimi nasıl artırabiliriz’, buna kafa yoruyor. Son zamanda yıldızı parlayan topraksız tarım, kök hücreden et üretimi gibi teknikler bunlardan sadece bazıları... Tabii ki en etkilisi, toprağa sahip çıkmak ve ondan daha fazla istifade etmek. Ülkemizde de bu anlamda güzel işler oluyor.

Türk Traktör ilk defa ‘uydu destekli otomatik dümenleme sistemi’ni yerli olarak geliştirdi. Bu düzenek, New Holland ve Case IH markalı traktörlere entegre edildi. Traktörler, uydudan alınan sinyallerle, tarlada otomatik olarak hareket ediyor. Bunun için söz konusu tarlaya özel bir baz yerleştiriliyor. Daha sonra tarlanın konumu, sisteme tanımlanıyor. Program, konuma bakarak bir hesaplama yapıyor. Tarlayı, traktörün genişliğine göre eşit parçalara bölüyor. Bütün tarla, sadece 2,5 cm boşluk bırakılarak sürülüyor. Böylece traktör en verimli şekilde çalışmış oluyor. Mazot tasarrufu sağlanıyor, tarlada boş yer kalmadığı için en yüksek ürün verimine ulaşılıyor. Klasik yöntemlerde göz kararıyla bu hesaplar sürekli şaşıyor, hem maliyet artıyor hem verim azalıyor.

Çatalca’daki bir tarlada sistemi test ederek anlatan Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner “Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini gerçekleştirerek, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar, tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasına, toplam maliyetin düşürülmesine ve bununla beraber verimlilik artışına olanak sağlıyoruz. Uydudan alınan sinyallerle tarımsal faaliyetlerde hata payını en aza indiriyoruz. Mevcut şartlarda maksimum ürün yetiştirilmesine imkân tanıyoruz” dedi.

Hassas Tarım Uygulamaları Sistemlerini, tüm satış ve satış sonrası kanallarına dâhil ettiklerini anlatan Özüner “Bu teknoloji yerli üretim olarak fabrika çıkışlı sunulduğu için, uygun faiz oranlı kredi kapsamına giriyor. Aynı özelliğe sahip ithal traktörlere ya da dışarıdan ayrıca alınarak kullanılan sistemlere göre fiyat avantajı sağlıyoruz. Ülkemizde her çiftçinin teknolojiye kolayca ulaşmasını ve kullanımın yaygınlaşmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.