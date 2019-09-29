Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Dövizde meydana gelen ani fiyat dalgalanmalarıyla birlikte altında da son dakika fiyat değişiklikleri meydana geliyor. Yatırım yapmak isteyenler ve sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler, arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte 29 Eylül 2019 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün, 273,00 liradan alınırken, 273,08 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 436,49 TL'den TL'den alınırken 446,30 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bu sabah saatlerinde 870,25 TL'den alınırken 892,60 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 29 Eylül Pazar günü tam altın 1.745,95 TL'den alınırken 1.779,74 TL'den satılıyor.