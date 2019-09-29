Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro'da son durum ne? Vatandaşlar anlık döviz fiyatlarını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak "Dolar fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla araştırmalar yaparak güncel oranları öğrenmek istiyor. Peki, döviz kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Eylül dolar fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR? (29 EYLÜL 2019)

28 Eylül dolar ve euro fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte canlı fiyatlar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 5,6685

SATIŞ: 5,6776

EURO BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 6,1898

SATIŞ: 6,2271