Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrikli araçlar sağladıkları ekonomik ve konforlu ulaşım ile sıfır karbondioksit salımı dolayısıyla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada merkezi ve yerel yönetimler tarafından çevreci politikalar çerçevesinde desteklenerek yaygınlaştırılıyor.

Bu gelişme dolayısıyla birçok otomobil ve ticari araç üreticisi elektrikli araç sistemlerine veya elektrikli araçlarda yer alan kritik teknolojilere yöneliyor.

ASELSAN da askeri alanda edinilen teknolojik birikimi kullanarak elektrikli araçlarda kritik teknoloji olarak nitelendirilen Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojileri geliştirdi.

Şirketin, otobüs üreticisi TEMSA ile kurduğu iş birliği sonunda da Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV ortaya çıktı. Otobüs, 2016 yılında kamuoyuna tanıtıldı.

ASELSAN, geçen sürede söz konusu sistemlere ilişkin geliştirme, üretim ve test faaliyetleri sürdürürken, TEMSA da seri üretime hazır 9 metrelik MD9, 12 metrelik Avenue Electron ve Avenue EV olmak üzere 3 ayrı elektrikli modelle bu alandaki çözümlerini çeşitlendirdi.

Tüm bu çalışmalar sonunda, ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan yerli elektrikli otobüsler yollara çıkmaya hazırlanıyor.

ASELSAN ile TEMSA arasında, yurt içi bir müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 aracın elektrikli çekiş sistemlerinin temin edilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Araçların trafik tescillerinin 2020 yılı başında tamamlanması hedefleniyor.

Bu gelişme, karbon emisyonunun azaltılması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önem taşıyor.

Halen birçok otobüs üreticisi ile geliştirdiği sistemlerinin entegrasyonuna yönelik iş birlikleri sürdüren ASELSAN, gelecek dönemde elektrikli araç sektöründe güvenilir ve önemli bir paydaş olmayı hedefliyor.

ASELSAN ve TEMSA tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki öğrencilerin kullanımı için geçen yıl üniversiteye bağışlanmıştı.