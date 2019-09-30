Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörü, yabancı yatırımcıları cezbebiyor. İngiltere merkezli EEL Events’in proje yöneticisi Emine Azed Acar “Türkiye’nin bu alanda büyüyen bir piyasa. Coğrafi konumu da çok büyük bir etken. Özellikle güneş enerjisinde çatı pazarına ilgi giderek artıyor. Bu ilgiyi uluslararası yatırımcılarda görüyoruz” dedi. Acar, 2-3 Ekim’de Londra’da düzenlenecek “Turkey Energy Forum 2019” toplantılarında, yenilenebilir enerji yatırımlarının en önemli konu başlıkları arasında bulunacağını söyledi. Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de binaların çatılarına kurulabilecek güneş enerjisi potansiyeli 3 bin 850 megavatı buluyor. Bu da yaklaşık 5,5 milyar dolarlık potansiyele işaret ediyor. Binaların çatı ve cephelerinde, 10 kilovata kadar güneş paneli kurulumu yapılabiliyor. Ortalama bir 1 kilovatlık bir sistem için, yaklaşık 10 metrekare alan gerekiyor. Çatılarda kurulacak güneş sistemlerinin amortisman süresi, ortalama altı sene olarak hesaplanıyor. Sektör temsilcileri, hibe ve teşviklerle uygun bir mevzuat düzenlenmesinin, çatılarda güneş enerjisi kurulumlarını artıracağını belirtiyor. Çatılarda güneş sistemlerinin yaygınlaştırılmasının, yerli sanayinin gelişimi ve istihdam açısından da olumlu etkileri olacağı, enerji arz güvenliğini katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

BİZE LOJİSTİK MERKEZİ LAZIM

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, dünyanın önemli pazarlarında Türk lojistik merkezlerinin kurulması gerektiğini vurguladı. Özellikle ABD’de bir lojistik merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirten Şekib Avdagiç “Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde, o anda varsa alıyor, yoksa almıyor. Yurt dışındaki çalışmalarımızın, Türk Ticaret Merkezinden Türk lojistik merkezine doğru evrilmesi gerekiyor. Mesela, Türkiye’de en büyük fayans üreticisi olan bir holdingin üst yöneticisine, Amerika’daki iş fırsatını sordum. ‘Sadece karo pazarında 600 bin dolarlık bir fırsat bulunduğunu ancak fayansı direkt orada satıyor olmaları gerektiğini’ söyledi. O müşteri, dört ay sonra Türkiye’den fayans gelecek diye beklemiyor” dedi.