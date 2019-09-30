Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan “Bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında üç-dört kat artış yaşandı. Deprem sonrası düdük aramaları yedi kat, powerbank iki kat, deprem çantası 10 katın üzerinde ve el feneri üç kat arttı. Müşteriler platform üzerinde 7,90 TL’ye el feneri, 249 TL’ye deprem çantası, 9,90 TL’ye düdük, 25 TL’ye battaniye bulabiliyor” dedi.