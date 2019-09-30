Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan “Bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında üç-dört kat artış yaşandı. Deprem sonrası düdük aramaları yedi kat, powerbank iki kat, deprem çantası 10 katın üzerinde ve el feneri üç kat arttı. Müşteriler platform üzerinde 7,90 TL’ye el feneri, 249 TL’ye deprem çantası, 9,90 TL’ye düdük, 25 TL’ye battaniye bulabiliyor” dedi.
Deprem ekonomisi!
30.09.2019 - 06:09 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 06:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşların e-Ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri arttı.
Etiketler : deprem çantası,
653375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/653375.aspx
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