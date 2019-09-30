Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre kamu konutları, önce ihaleye çıkarılacak. Verilen en yüksek bedel, içinde oturan memura iletilecek. Memur, konuta talip olursa bunu bildirecek. Beş senede ödemek istemesi hâlinde, yüzde 20’si peşin, kalan tutarı 60 ay; yedi senede ödemek istemesi hâlinde yüzde 25’i peşin, kalan tutarı 84 ay; 10 senede ödemek istemesi hâlinde yüzde 30’u peşin, kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE, en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak. İlk etapta bu yolla beş bin konutun satışı planlanıyor.