İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6660 liradan alınan dolar 5,6680 liradan, 6,2010 liradan alınan euro ise 6,2030 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,66 liradan, euro ise 6,19 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (30 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları)
30.09.2019 - 09:44 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,6680 liradan, euro ise 6,2030 liradan haftaya başladı.Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? İşte 30 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6660 liradan alınan dolar 5,6680 liradan, 6,2010 liradan alınan euro ise 6,2030 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,66 liradan, euro ise 6,19 liradan satılmıştı.
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653394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/653394.aspx
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