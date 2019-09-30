Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6660 liradan alınan dolar 5,6680 liradan, 6,2010 liradan alınan euro ise 6,2030 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,66 liradan, euro ise 6,19 liradan satılmıştı.

