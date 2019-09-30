İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6660 liradan alınan dolar 5,6680 liradan, 6,2010 liradan alınan euro ise 6,2030 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,66 liradan, euro ise 6,19 liradan satılmıştı.
 