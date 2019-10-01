Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki deprem sonrası bazı yayın organlarında çıkan haberlerde TÜBİTAK’ı töhmet altında bırakıldığını belirten Varank şunları kaydetti: “Hatta tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki, 1,5 milyon avroluk farklı bir gözlem istasyonu daha kurulmuş olsa depremle ilgili her husus çözülecekmiş gibi bir algı oluşturuldu. Aslında TÜBİTAK konuya ilişkin basın açıklamasını yaptı. Ama buradan da tekrarlamak istiyorum. Bilim insanlarımızın deprem ve sismografi alanındaki projelerini TÜBİTAK aracılığıyla destekliyoruz. Bu kapsamda; 1999’a kadar deprem araştırmalarıyla ilgili sadece 45 proje destek görmüşken, son 17 senede 217 projeyi destekledik. 2006-2019 yıllarında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira katkı sağladık. Marmara Bölgesi özelinde yürütülen TÜBİTAK proje bütçelerinin yüzde 38’ini de İstanbul Teknik Üniversitesi aldı. Deprem araştırmaları konusunda, mülga DPT ve Kalkınma Bakanlığı 29 farklı proje ve altyapı yatırımı için 200 milyon liranın üzerinde ödenek sağladı. Türkiye’de her türlü Ar-Ge faaliyetine milyarlarca lira kaynak aktaran 56 yıllık ulusal araştırma kuruluşumuzu böyle asılsız ithamlarla karalamak kimseye fayda vermez”

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü açılışını yapan Varank, orta vadede 100 kişilik bir akademik kadro ve gelişmiş 10 laboratuvarı hedefleyen Enstitü’nün, dünyanın saygın üniversitelerinden araştırmacıları ülkeye kazandıracağını söyledi.