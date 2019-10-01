Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEŞVİK VE DESTEK BOŞA GİTMEYECEK

Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak. Tedbirler kapsamında, teşvik ve destek sistemi sadeleştirilecek. Mükerrerliği önleyici yapıda kurgulanacak. Etkin olmayanlar kaldırılacak. Verimi artırmak için bütüncül ve kaliteli veri sağlayan Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi hayata geçirilecek. Vergi tabanı genişletilecek ve mevzuat sadeleştirilecek. Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırma olmayacak.

KİT'LERİN KAMUYA YÜKÜ AZALTILACAK

KİT’ler, verimlilikleri artacak ve kamuya yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Kamu-özel iş birliği uygulamalarında etkinliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda projeler; kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecek. Kamu kaynaklarının etkin kullanımını kolaylaştıracak, performans esaslı bütçelemeye geçilecek. Sosyal güvenlik sisteminin dengesini güçlendirici politikalar, sosyal adalet gözetilerek uygulanacak. Veri paylaşım altyapısı tamamlanacak.

SAĞLIK ALIMLARINA TEK ELDEN TEDARİK

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlarının alımı tek elden gerçekleştirilecek. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak. Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak “Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi” kurulacak. Merkezi tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi için Devlet Malzeme Ofisinin yapısı güçlendirilecek. Dijitalleşmeyle mali yükler azaltılacak.

ATIL LOJMANLAR ELDEN ÇIKARILACAK

Gayrimenkul vergilendirme sistemi; tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek. Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkân tanıyacak “Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi” kurulacak. Atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanları özelleştirme kapsamına alınacak. Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak için 2021 sonuna kadar ticari krediler sınıflandırılacak, muhasebe kayıtları buna uygun tutulacak.