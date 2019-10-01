Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu “Nevbahar Üsküdar” projesinin, mahalle kültürünü yaşatan ve komşuluk ilişkilerini zenginleştiren bir anlayışla tasarladıklarını söyledi. Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ ise “Üsküdar Belediyesinin hemen yanında konumlanan Nevbahar Üsküdar; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 12 dakika, Üsküdar İskelesine 3 dakika, Marmaray’a 3 dakika, Altunizade metrobüs durağına 10 dakika, Harem’e 5 dakika mesafede yer alıyor” diye konuştu. Satış ve Pazarlama Müdiresi Ayşegül Öztürk de; projede 105 metrekare ile 665 metrekare arasında değişen, 2+1’den 5+2’ye kadar farklı tipte toplam 169 konutun yer aldığını belirtti. Toplam kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan Nevçarşı’da da, farklı büyüklüklerde 138 mağaza yer alacak. Projede fiyatlar 1,2 milyon TL’den başlıyor.