Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Değişim Başlıyor” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP 2020-2022) düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 2019-2020 yıllarını “dengelenme dönemi” olarak adlandırdıklarını hatırlatan Albayrak; tarihin en büyük iki kur saldırısı, küresel piyasalardaki türbülanslar, Avrupa ekonomisinde küçülme gibi gelişmelerin yaşandığı zor bir dönemde, dengelenme hedeflerinin başarıyla uygulandığını ve toplumda hakim kılınmaya çalışılan felaket senaryolarının geride kaldığını söyledi. Albayrak, bu yılki programın ana temasını “Değişim Başlıyor” olarak belirlediklerini aktararak “Artık ülkemizin bir üst lige çıkması için zaruret hâline gelmiş bu değişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Önümüzde yapacak çok işimiz var. Olumsuz beklentilere rağmen yılı pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz. Yıllık bazda cari fazlada cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. ‘Ekonomi daralırken cari fazla verilmesi normal’ diyenlerin de, bazı şeylerden payını alacaklarını düşünüyorum. ‘2009’da niçin bu kadar küçülürken cari fazla vermedik?’ diye her ortamda soruyorum” dedi.

TÜKETİM İVMELENİYOR

Enflasyonda hem TÜFE hem de ÜFE’de beklentilerin çok ötesinde performans ortaya koyduklarına işaret eden Albayrak, tüketimde dipten dönüşü oldukça kısa sürede gerçekleştirdiklerini ve yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde ivmelenme beklediklerini vurguladı. Albayrak, swap piyasasının ülkeye taşınmaya başlaması, Merkez Bankasının istikrar politikasını önceliklendirmesi, faizin öngörülebilir olması gibi güven artırıcı adımlar atıldığını aktararak, makroekonomik göstergelerin hemen hemen hepsinde, kur ataklarının yaşandığı ağustos ayı öncesine gelindiğini bildirdi. Bakan Albayrak “Şimdi önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız ve bir süre daha bu süreci sürdürdükten sonra, programımızı 2020 içinde ikinci faza taşıyacağız. Eğer büyük sıçramayı ve bir üst lige çıkmayı hedefliyorsak, enflasyonu yüzde 5’in altına çekmeden bunların gerçekleşmesi çok zor. 2022 yılında yüzde 4,9’luk enflasyon hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

BÜTÇEDE HASSA NOKTA

Bu yıl bütçe dengesinde program hedefinin biraz üzerinde kalındığına işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: Ekonomideki yavaşlama sebebiyle gelirlerimizin hedeflerimizin altında kalması bu sonuçtaki önemli faktörlerden birisi oldu. Böylesi zor bir dönemde ekonomiyi desteklemek, cari açığı azaltmak, enflasyonla mücadelede hedeflerimize ulaşmak için özellikle ithalatı frenlemeye yönelik adımlar atmamız da kaçınılmazdı. Önümüzdeki dönemde de gerek duyulduğunda üretime dayalı ekonomik dönüşümü finanse etmek için bütçe imkanlarını yine gerekirse kullanacağız. Ancak bunları yaparken her hâlükârda bütçe açığının millî gelire oranını yüzde 3’ün altında tutacağız. 2020 yılına yüzde 5 büyüme hedefiyle başlayıp bunu devam ettirmeyi öngörüyoruz.

DOLARİZASYON BİTECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere AR-GE, yenilikçilik ve teknolojik dönüşümle yüksek katma değerli ürünlerin üretimine ekstra destek vereceklerinin altını çizerek “11. Kalkınma Planı’nda yer alan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri, yeni ekonomik programın ruhunda da öncelikli alanımız olacak” ifadesini kullandı.

Albayrak, belirlenen hedefler doğrultusunda kredi kanallarının açılmasını sağlayacaklarına değinerek, şöyle devam etti: Dolarizasyona karşı bir tedbir setini devreye alacağız. BIST’de yeni oluşturulacak alternatif ürünler, halka açılmanın vergi indirimleriyle derinleştirilmesi, döviz piyasasının kurulmasıyla birlikte ilave tedbirler getirilmesi, önümüzdeki süreçteki önemli planlarımız arasında yer alıyor. Varlık Fonu da petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanları başta olmak üzere, özel sektör iş birliklerinde sabit sermaye yatırımlarında daha etkin rol oynayacak. Yılda 60 ila 100 milyar lira büyüklük sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de (TES) sosyal tarafların mutabakatıyla kurulacak, sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak. Bir üst lige çıkmak istiyorsak, tüm paydaşlar olarak değişmek zorundayız.

2023’ÜN YOL HARİTASI

¥ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: ‘Değişim Başlıyor’ temasına uygun şekilde ihracatta başlattığımız değişim, Türkiye’yi bir üst lige çıkaracak. Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin cari denge hedeflerinin gerçekleştirilmesine, istihdama, Türkiye’nin dolarizasyonla mücadelesine verdiği güçlü katkının farkındayız. Bu katkıyı, kararlılıkla devam ettireceğiz.



¥ İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: 2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir hedefimiz var. Böylece ekonomide güçlü dönem başlayacaktır. Kredi kanallarının açılması için alınan tedbirlerin etkisini daha güçlü hissedeceğimiz bir süreç olaca. YEP’in; istihdam, vergi, finansman kanalları gibi Türkiye’nin öncelik alanlarına temas etmesini yerinde buluyoruz.



¥ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Programda, ekonomideki hassasiyetler dikkate alınmış. Türkiye’yi 2023’e hazırlayacak bir yol haritası ve yeni bir ekonomik model hazırlanmış. Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz.

¥ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz.