Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; konut kredisi faizlerinde ağustos ayında gerçekleştirilen indirimden önce kredi kullanan ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, kredilerini, aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlayacak. Ekonomideki olumlu gelişmeler ve faiz-enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda, ağustos ayı itibarıyla konut kredilerinde faiz indirimine gidilmiş, kamu bankaları 500 bin liraya kadar olan tutarlar için, aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullandırımına başlamıştı.